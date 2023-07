Afor Umbria assume personale: 93 posti a tempo indeterminato

L'agenzia forestale regionale dell'Umbria assume personale. Come spiega una nota pubblicata sul sito dell'Afor Umbria "è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di 93 operai forestali con contratto a tempo pieno e indeterminato, IV livello – operaio specializzato – ai sensi del Ccnl e Cirl Umbria per i lavoratori “addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulico agraria”, da destinare presso i cantieri forestali dell’ente".

Ecco come partecipare alla selezione.

Afor Umbria, i posti a disposizione