Ex Merloni, 260 lavoratori umbri in mobilità. Scatta il presidio in piazza

Presidio a Gualdo Tadino dei lavoratori della Indelfab (ex Jp Industries, ex Merloni) in Piazza Martiri della Libertà, sotto la sede del Comune, per protestare contro la decisione unilaterale dell’azienda di aprire la procedura di mobilità per la totalità dei dipendenti occupati tra Umbria e Marche. Solo nello stabilimento di Gaifana di Nocera Umbra così si troverebbero senza lavoro circa 270 persone, una vera bomba sociale per il territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.