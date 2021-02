Due aziende umbre in nome del territorio: Barton e Giustozzi fanno squadra per migliorare il servizio agli umbri

Un segno di fiducia e di coraggio in un momento tanto difficile, sancito dalla consegna in carovana della nuova flotta auto aziendale di Barton, fornita da Giustozzi

In un momento tanto difficile per l'Italia e per l'Umbria in particolare, arriva un segnale di fiducia e speranza da parte due imprese, due eccellenze del territorio che inaugurano una sinergia importante e significativa per il tessuto economico regionale. Si tratta del Gruppo Barton e di Autocentri Giustozzi, due realtà umbre pronte ad allearsi e a sostenersi per essere sempre più vicine ai propri clienti e alle aziende.

L'iniziativa è stata "celebrata" con la consegna speciale della nuova flotta auto che da oggi accompagnerà quotidianamente gli agenti di BartonBusiness.

La consegna in contemporanea delle vetture tutte uguali è stata suggestiva, con le auto in carovana che sono partite dalla concessionaria Volkswagen di via Settevalli per raggiungere il Barton Park. Un ingresso emozionante per celebrare un’importante collaborazione e che ha incuriosito automobilisti e passanti.

«Oggi più che mai il nostro sguardo è rivolto al futuro - spiegano da Autocentri Giustozzi - e dopo questi mesi difficili siamo lieti di poter iniziare questa nuova collaborazione. Barton Group è un’azienda umbra di grande valore che, come noi, cerca sempre di mettere il cliente al centro di tutti i suoi processi». «Questa sinergia celebrata oggi – ribadiscono dal Gruppo Barton - è un nuovo punto di partenza. Un modo, insieme alla Rete vendita Business, per venire incontro alle aziende del territorio ma anche per migliorare il lavoro dei nostri agenti. Gli attuali e quelli che stiamo selezionando in questo periodo, per esempio, con l'innovativa campagna di recruiting per B-ON (academy.b-on.it)».