DOSSIER GIOVANI | I tirocini non retribuiti costano ai giovani oltre 1000 euro al mese, aggravando le disuguaglianze

I datori di lavoro chiedono ai giovani di lavorare gratis, ma a che prezzo? I tirocini non retribuiti hanno un impatto sulla sicurezza finanziaria, sulle prospettive di carriera e sulla salute mentale dei giovani. Ma l'impatto negativo più importante è a livello sociale esacerbando la disuguaglianza.

Un nuovo studio del Forum europeo della gioventù su "I costi degli stage non retribuiti" rivela che uno stage non retribuito costa al giovane medio in Europa oltre 1000 euro al mese. Poiché molti tirocini durano sei mesi, l'importo totale che un giovane deve spendere per sovvenzionare la propria occupazione è di oltre 6.000 euro per tirocinio. I ricercatori prevedono che la cifra sarà ancora più alta nel 2023, a causa della crisi del costo della vita in Europa.

Inutile nasconderlo: la vita ha un costo. Poiché i prezzi continuano a salire per cibo, riscaldamento, viaggi e altri beni di prima necessità, il costo finanziario di uno stage non retribuito è sempre in aumento. Oggi in Europa i giovani corrono un rischio sproporzionato di povertà. Questa situazione è stata solo aggravata dalla pandemia. Se i giovani non vengono pagati per lavorare, allora chi ne paga il prezzo? La ricerca si basa su 345 risposte a un sondaggio e un'analisi dei dati sul costo della vita, che esamina i costi nascosti che un giovane deve affrontare se desidera l'esperienza che lo porterà nel mercato del lavoro.

Quasi il 70% degli intervistati ha dichiarato che non sarebbe in grado di permettersi un lavoro non retribuito nei prossimi sei mesi. I giovani delle famiglie con la condizione economica più bassa avevano una probabilità 4 volte inferiore di affermare di potersi permettere di svolgere tirocini non retribuiti rispetto

ai giovani delle famiglie economiche di media condizione e 8 volte meno probabilità rispetto a quelli delle famiglie economiche di condizione economica più elevata.

"La nostra ricerca" - spiega María Rodríguez Alcázar, presidente del Forum europeo della gioventù - "mostra come i tirocini non retribuiti acuiscano le disuguaglianze tra i giovani provenienti da diversi contesti sociali, impongano costi insopportabili alle famiglie, minaccino la salute mentale dei giovani e creino ingiuste distorsioni del mercato del lavoro".

Il 53% degli intervistati ha infatti dichiarato di aver svolto almeno due stage non retribuiti prima di trovare un lavoro retribuito. Il Forum dei giovani avverte che questo ciclo di stage non retribuiti può raddoppiare il costo effettivo degli stage fino a oltre 12mila euro, che un giovane potrebbe dover spendere all'inizio della sua carriera per pagare le spese quotidiane mentre lavora gratuitamente. Dalla ricerca emerge inoltre che i giovani provenienti da contesti emarginati hanno maggiori difficoltà ad accettare stage anche retribuiti, con il risultato che potrebbero essere esclusi da future opportunità di lavoro.

Confrontando uno stipendio medio a basso reddito in ogni paese europeo con quello che i ricercatori hanno definito un budget "solo Ramen Noodles", il costo mensile della vita di un giovane costituito solo dal minimo indispensabile, ad esempio affitto, cibo, trasporti e altre tipiche spese quotidiane. In media, un giovane con uno stipendio basso dovrebbe potersi permettere un budget “solo Ramen Noodles” e, comunque, avere un reddito libero di € 175 alla fine del mese. Ma in 12 paesi dell'Ue su 27, il reddito libero alla fine del mese era negativo, il che significa che il reddito medio basso non era sufficiente a coprire completamente le spese di base. Nel concreto la Slovacchia è stato il paese in cui il costo totale per un giovane che intraprende uno stage retribuito a tempo pieno è stato il più alto, con un totale di 186 euro che un giovane paga di tasca propria ogni mese.

Oltre alle spese immediate, i ricercatori hanno individuato costi aggiuntivi per i giovani stagisti, inclusa la perdita dell'accesso alla sicurezza sociale e ai benefici, poiché spesso non soddisfano i criteri di ammissibilità. Molti stagisti riferiscono anche di non avere un contratto firmato per i loro tirocini, lasciandoli esposti a condizioni di lavoro precarie. Le prove dimostrano anche che molti giovani affrontano il costo del lavoro gratuito trovando un secondo lavoro. Tuttavia, i ricercatori avvertono che il lavoro retribuito insieme a uno stage non retribuito a tempo pieno crea costi non finanziari aggiuntivi e non è necessariamente un'alternativa desiderabile. È noto che orari di lavoro eccessivi causano un aumento dello stress, dell'ansia e un peggioramento generale delle condizioni di salute mentale degli stagisti. Questi problemi di benessere sono ulteriormente esacerbati da condizioni di tirocinio di scarsa qualità, che portano molti stagisti a segnalare sentimenti di inutilità sul posto di lavoro.

“È una questione di dignità, diritti umani, benessere e azioni concrete" - continua María Rodríguez Alcázar - "per la nostra generazione e per il futuro. La pratica dei tirocini non retribuiti ha un effetto negativo diretto sulle finanze, sul futuro, sulla salute mentale e sul benessere dei giovani e l'Ue deve agire per porvi fine. Anche gli stage non retribuiti sono un costo per la società. Questa pratica aggrava la disuguaglianza tra giovani di diversa estrazione sociale ed emargina coloro che non possono permettersi di lavorare gratuitamente. I tirocini non retribuiti limitano anche l'accesso dei giovani al sistema di welfare, sia come contribuenti che come beneficiari, impedendo loro un futuro equo e giusto”. Ma allora come riconoscere un'opportunità, un investimento a medio-lungo termine?

Cosa rende uno stage di buona qualità? Per sostenere i diritti dei giovani come lavoratori, i tirocini di buona qualità devono soddisfare i seguenti criteri: Uso di un contratto scritto, Retribuzione almeno pari al salario minimo nazionale e superiore alla soglia nazionale di povertà, con straordinari compensati in aggiunta, un limite alla durata del tirocinio a un numero fisso di mesi; parità di accesso alla protezione sociale in linea con gli altri lavoratori; un numero limitato di tirocinanti per datore di lavoro; presenza di un mentore e valutazioni per discutere i progressi, pubblicità trasparente sulle condizioni e sugli obiettivi di apprendimento.