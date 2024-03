Comune di Assisi, pubblicato il bando per assumere 4 operai a tempo indeterminato

E’ stato pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 4 operai a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di operatore tecnico-manutentivo (riserva di 1 posto a favore dei volontari delle forze armate e 1 posto a favore di operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale). Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Assisi all’indirizzo www.comune.assisi.pg.it – amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi e sul portale del reclutamento “InPa” – disponibile all’indirizzo internet:https://www.inpa.gov.it

Le domande dovranno essere inviate entro il 30 marzo esclusivamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento della funzione pubblica, denominato InPA, raggiungibile al link https:\\www.inpa.gov.it Per quanto riguarda i requisiti, a parte la maggiore età, è necessario possedere almeno uno tra i titoli di studio seguenti e cioè il diploma di scuola secondaria di secondo grado, il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media) con corso di formazione di 100 ore inerente il profilo professionale, il diploma di scuola secondaria (ex licenza media) con 3 anni di esperienza specifica.

Sono previste due prove d’esame, una pratica e una orale, che tenderanno ad accertare il possesso delle competenze e delle abilità richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione lavorativa da ricoprire. Al termine delle prove, la commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati che avranno superato tutte le prove.

