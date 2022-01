Cambio al vertice per UmbraGroup, Baldaccini lascia. Notarangelo nuovo amministratore delegato

Antonio Baldaccini lascia la carica di amministratore delegato di UmbraGroup e subentra Matteo Notarangelo.

Baldaccini ha rinunciato a cariche e deleghe l’ultimo giorno del 2021 “per perseguire nuovi progetti e attività” e il consiglio di amministrazione della società “nel prendere atto di tale decisione ha espresso ad Antonio Baldaccini un sentito ringraziamento per iol lavoro svolto e per i risultati raggiunti, non solo a livello nazionale, ma anche per tutto il territorio, oltre che per la diffusione del brand UmbraGroup a livello internazionale”.

Baldaccini ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato negli ultimi otto anni e “in questi anni ha contribuito a guidare la società assicurando una crescita costante dei fatturati in tutti i mercati, l’espansione del business ed il raggiungimento degli obiettivi” ha affermato il presidente Antonello Marcucci.

Il nuovo amministratore delegato Matteo Notarangelo ha ricoperto i ruoli senior di Operations e Sales nella società “e contribuirà a perseguire i valori di una forte visione strategica ed una leadership solida, indispensabili per guidare lo sviluppo della società nei prossimi anni” conclude una nota del gruppo industriale.