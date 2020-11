Olio, cala la produzione in Italia ma non in Umbria: +70% e grande qualità

Una bottiglia di olio in meno ogni tre ma non per l'Umbria che, secondo l'aggiornamento previsionale elaborato dall'Ismea e Unaprol, nella campagna 2020-21 incrementerà del 70% la sua produzione mentre a livello nazionale - con 255.157a tonnellate - si delinea una riduzione del 30% rispetto allo scorso anno.

A condizionare la raccolta è soprattutto l'alternanza tra anno di carica e anno di scarica al Sud, dove Puglia, Calabria e Sicilia fanno registrare contrazioni rispettivamente del 43%, 38% e 15%. Al Centro Nord si confermano, invece, le previsioni piuttosto rosee di inizio autunno con incrementi del 31% in Toscana, 8% nel Lazio, 70% appunto in Umbria e del 100% in Liguria. "In generale comunque - si legge in un report pubblicato sul sito di Ismea - ci si attende in tutta la Penisola un olio di elevata qualità grazie all'ottima fioritura, a condizioni meteo non avverse e ai limitati attacchi della mosca olearia".

LE PREVISIONI - Piemonte 4 tonnellate (+50%); Lombardia 307 tonnellate (+150%); Trenitno Alto Adige 224 tonnellate (+150%); Veneto 800 tonnellate (+150%); Friuli Venezia Giulia 86 tonnellate (+50%); Liguria 2.895 tonnellate (+100%); Emilia Romagna 1.178 tonnellate (+50%); Toscana 13.010 tonnellate (+31%); Umbria 6.500 tonnellate (+70%); Marche 2.800 tonnellate (+15%); Lazio 11.823 tonnellate (+8%); Abruzzo 6.923 tonnellate (-22%); Molise 2.215 tonnellate (-23%); Campania 13.689 tonnellate (-12%); Puglia 121.161 tonnellate (-43%); Basilicata 5.578 tonnellate (-14%); Calabria 32.005 tonnellate (-38%); Sicilia 29.200 tonnellate (-15%); Sardegna 4.760 tonnellate (+9%)