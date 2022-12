Stupire gli ospiti con un piatto tradizionale ma di gourmet: i Maltagliati con ragù rosso di cinghiale

Categoria Primo

Difficoltà Facile

Tempo 3 ore di cottura per il cinghiale, più 12 ore per la macerazione

Dosi 4 persone Ingredienti g 400 di maltagliati freschi

per il ragù

g 500 di polpa di cinghiale

una costa di sedano

2 carote

una cipolla

3 foglie di alloro

3 rametti di rosmarino

3 chiodi di garofano

q.b. pepe nero in grani

scorza di mezza arancia

l 2 di vino rosso

q.b. sale

mezzo cucchiaio di concentrato di pomodoro

Procedimento

Tagliare la polpa di cinghiale in pezzi piccoli e riporre in un contenitore a bagno nel vino con gli odori, la buccia di arancia e le spezie. Lasciare macerare per 12 ore. Trascorso il tempo, scolare la carne eliminando il vino in eccesso con dell'acqua corrente.

Preparare un soffritto di sedano, carote, cipolla e rosolare. Mettere il cinghiale, le foglie di alloro, il rosmarino e quando tutta la carne sarà rosolata, aggiungere il concentrato di pomodoro e far cuocere ancora per pochi minuti a fiamma moderata, aggiustando di sale e pepe prima di coprire la carne con il brodo per continuare la cottura per circa 3 ore.

Alla fine il sugo sarà rosato e la carne molto tenera. Cuocere i maltagliati in abbondante acqua bollente e salata, scolarli e condirli con il ragù rosso di cinghiale.

La ricetta

Uno dei piatti forti della tradizione culinaria umbra è senza dubbio il cinghiale: preparato in molti modi, questo tipo di carne è particolarmente magro e risulta gradevole con vari abbinamenti e spezie. Lo Chef Marco Micucci de Il Grottino Hosteria e Residence, di Gualdo Cattaneo, ce ne suggerisce uno particolarmente di successo: i Maltagliati con ragù rosso di cinghiale. Vediamo passo passo come si preparano.

