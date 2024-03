IL PUNTO Con i fondi anti-crisi Perugia ha modernizzato 5 campi sportivi dei Ponti: ecco quali e i lavori

L’impianto sportivo di Ponte San Giovanni rientra tra quelli coinvolti nell’intervento PNRR di Rigenerazione urbana asta del Tevere – Potenziamento e miglioramento dei servizi di alcuni campi da calcio. L’importo complessivo del finanziamento ammonta a 583mila euro. In particolare, i campi da calcio coinvolti sono quelli di Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Ponte San Giovanni, Collestrada, e San Martino in Campo.

Nell’ambito dei lavori sono previsti la demolizione di annessi in cattivo stato di conservazione o non adeguati alle funzioni richieste, la realizzazione di una nuova struttura da adibire ad attività di supporto agli spogliatoi esistenti del campo da calcio di Collestrada, un’ulteriore nuova struttura da adibire a magazzino per il campo di Ponte Pattoli, la sostituzione del manto in erba sintetica di uno dei campi di Ponte San Giovanni, rimozione di materiali pericolosi (amianto), ripristino di impermeabilizzazioni e finiture, ripristino del calcestruzzo faccia vista di una gradinata, messa in sicurezza dell’impianto di Pretola mediante opere da fabbro al fine di prevenire atti vandalici, sistemazione dell’area di parcheggio a servizio del campo di San Martino in Campo, alcune opere impiantistiche ed altri interventi secondari.