Salviamo il giovane lupo umbro gravemente ferito: previste diverse operazioni per evitare il peggio. "Abbiamo bisogno del vostro contributo"

Bran è un giovane lupo dell'Appennino umbro-marchigiano che è stato trovato gravemente ferito dai volontari di Wild nell'area dell'Altotevere. Probabilmemnte è stato investito da un'auto. Il suo quadro clinico è molto, molto grave come confermato dal pronto soccorso veterinario dell'Università di Perugia: una frattura bilaterale del bacino ed una fissazione in una vertebra hanno compromesso non solo la funzionalità degli arti posteriori, ma anche quella della vescica e del basso tratto intestinale. I volontari però non vogliono arrendersi anche perchè c'è una speranza anche se molto complessa e costosa: "Abbiamo deciso di collaborare con l'eccellenza per non lasciare nulla al caso, ma condividiamo con voi la preoccupazione di un potenziale insuccesso della chirurgia. Tutti questi esami, i tre interventi chirurgici necessari, il mantenimento, i vari trasferimenti e le attenzioni post-operatorie saranno per noi uno sforzo economico particolarmente gravoso, considerando anche che tutte le attività di recupero in Umbria continuano come se nulla fosse accaduto. È qui che chiediamo il vostro aiuto, che sia una donazione oppure una condivisione per portare il nostro appello a più persone possibili!Tante piccole donazioni possono fare la differenza aiutandoci a riabilitare e rilasciare Bran nel suo ambiente naturale".

Nella piattaforma che raccoglie le donazioni - clicca qui per dare un contributo - sono stati già raccolti oltre mille euro per 57 donazioni complessive. Serve purtroppo molto di più. Chi può dare una mano a questo nostro amico lo faccia il prima possibile. Speriamo tutti di vederlo a breve tornare nelle sue montagne libero e scattante.