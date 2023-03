Perugia, violenza sessuale su una 13enne: giovane chiede di patteggiare due anni

Due anni con pena patteggiata per violenza sessuale aggravata a danno di minore.

Un 19enne della provincia di Perugia, difeso dall’avvocato Simone Pasqualoni, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare perché in diverse occasioni avrebbe abusato sessualmente di una tredicenne “all’interno dell’abitazione della minore”. Un comportamento che sarebbe andato avanti per alcuni mesi, finché i genitori della minore non hanno capito e denunciato.

L’imputato si è difeso sostenendo di avere una relazione con la 13enne (è comunque reato anche se fosse stata consenziente), ma anche di avere capito che era sbagliato e per questo ha chiesto scusa ai genitori e alla ragazza, avanzando una richiesta di patteggiamento a 2 anni, con pena sospesa “tenuto conto della giovane età dell’imputato e del contesto in cui i fatti si sono svolti”, con obbligo di versare 5mila euro a titolo di risarcimento entro l’udienza odierna (impegnandosi a versarne 20mila euro in totale).

I familiari e il loro legale, l’avvocato Gianni Dionigi, si sono opposti, per quanto possibile, al patteggiamento e alla cifra proposta come risarcimento, in considerazione del fatto che a oggi non era stato versato quanto previsto nell’accordo con la Procura di Perugia.