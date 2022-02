Sanità a Perugia, nuova tecnica di chirurgia robotica per protesi anca e ginocchio

La nuova tecnologia chirurgica Ras (Robotic assistant surgery – Chirurgia con assistenza robotica) è stata utilizzata con successo a Perugia, prima volta in Italia, dal professor Giuliano Cerulli, medico presso la casa di cura Villa Fiorita. Questa nuova tecnologia, che rende possibile operare su entrambe le ginocchia contemporaneamente, diminuendo sensibilmente le probalematiche pre e post intervento, si basa sull'ausilio del robot Cori. Questo permette di creare un modello digitale 3D personalizzato del ginocchio del paziente che aiuta il chirurgo a finalizzare e verificare la giusta dimensione dell'impianto e creare un piano chirurgico

dettagliato su come verrà posizionata la sostituzione. Altro vantaggio, il modello digitale 3D elimina la necessità di sottoporsi a una Tac del ginocchio prima dell'intervento chirurgico, riducendo l'esposizione alle radiazioni.

“La tecnica che abbiamo utilizzato per primi in Italia – ha spiegato Giuliano Cerulli –permette una notevole riduzione dei tempi e dei costi dell’ospedalizzazione e un rapido recupero della normale attività, anche sportiva”. All’incontro di presentazione, tenuta oggi mercoledì 23 febbraio, hanno partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Perugia, il vicesindaco Gianluca Tuteri, il direttore sanitario di Villa Fiorita, Francesco Pelliccia, e Gabriele Abete, intervenuto in rappresentanza di Villa Benedetta Group, proprietaria della struttura. Ha portato inoltre la sua testimonianza diretta di paziente, Sergio Brio, ex calciatore della Juventus: “Lo stesso giorno dell’intervento effettuato a Villa nello scorso mese di settembre, ho potuto già camminare con l’aiuto delle stampelle ed oggi il mio recupero è completo”. Con ironia poi aggiunge: “Posso perfino muovermi a Roma con lo scooter!”

Il professor Cerulli sottolineare come, una volta stabilita l’indicazione dell’intervento, non siano necessari ulteriori accertamenti diagnostici specialistici: “È il chirurgo sul tavolo operatorio, con l’aiuto del robot, che decide la migliore strategia per ottenere il risultato più efficace”. Nel corso della conferenza stampa il direttore sanitario, Francesco Pelliccia, ha presentato la rosa dei professionisti che fanno parte della equipe di Villa Fiorita citando, fra i vari, i professori Elmo Mannarino, specialista in Medicina interna, e Antonio Rulli, specialista in Chirurgia senologica. Il responsabile della struttura Gabriele Abete, nel rappresentare l’attività della Clinica, ha anche voluto sottolineare il ruolo di supporto alla Sanità pubblica svolto durante la pandemia “in stretta collaborazione con l’Azienda ospedaliera assieme alle altre strutture private della Regione, per l’abbattimento delle liste d’attesa”.

A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il vicesindaco Gianluca Tuteri: “Come amministratore mi congratulo con gli imprenditori della Sanità privata che hanno voluto investire nel territorio della Regione, aumentando la qualità dei servizi e offrendo nuove opportunità di lavoro. Sono convinto della fondamentale importanza della complementarità della Sanità privata con quella pubblica. Questo esempio virtuoso lo conferma. È importante sottolineare che la Sanità privata eccelle quando si avvale, come in questo caso, di professionisti illustri come i professori Cerulli, Mannarino e Rulli”.