Via Orsini, scatta il divieto di transito dal 29 novembre al 15 dicembre: lavori urgenti per caduta detriti dal tunnel

Divieto di transito in via B. Orsini, nel tratto compreso tra via Fiorenzo di Lorenzo e via Sottoripa, dal 29 novembre al 15 dicembre nella fascia oraria 9.30-18. Autorizzati al transito i veicoli diretti all’ingresso del parcheggio Partigiani ed i veicoli di soccorso. Il provvedimento - ratificato con una ordinanza comunale - si è reso necessario per consentire l’effettuazione di lavori urgenti sulla soletta di copertura del tunnel di via Orsini dove è avvenuto distacco di detriti.

Gli itinerari alternativi consigliati sono: per chi dalla rotatoria di Largo Cacciatori delle Alpi volesse proseguire verso via XX settembre/stazione si consiglia di percorrere dalla rotatoria stessa via Fiume-via Fonti Coperte; per chi da via Pellini/galleria Kennedy volesse proseguire verso via XX settembre o verso via dei Filosofi si consiglia di percorrere via San Prospero-via XX settembre per raggiungere la rotatoria di largo Cacciatori delle Alpi dall’omonima via oppure risalire da via Pellas per raggiungere via dei Filosofi.