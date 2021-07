Via del Macello, controlli polizia-esercito: umbro nei guai, cocaina e mazza da baseball

Continuano i controlli anti-criminalità a Fontivegge da parte della Questura e dei militari dell'Esercito coordinatI dalla Questura di Perugia. Nella rete delle forze dell'ordine è finito un 46enne italiano che da Città di Castello aveva raggiunto Perugia - in via del Macello - per acquistare un quantitativo di droga. L'uomo è stato fermato poco dopo lo scambio con il puher e stava per riprendere la strada di casa. Il 46enne ha tradito un certo nervosismo e così è scattata la perquisizione: gli agenti, insieme ai militari, hanno ritrovato una dose di cocaina e una mazza da baseball: il tutto è stato sequestrato. L'umbro è stato denunciato per “porto di armi o oggetti atti ad offendere”.