Vaccino coronavirus, ufficiale: in Umbria terza dose per i cittadini tra i 40 e i 59 anni dal primo dicembre

Terza dose del vaccino contro il coronavirus. La Regione Umbria, con una nota ufficiale, annuncia che "avvierà a partire dal primo dicembre 2021, la somministrazione della dose “booster”, con vaccino a m-RNA, ai cittadini di età compresa tra i 40 e i 59 anni".

La prenotazione, spiega Palazzo Donini, "potrà essere effettuata tramite il portale regionale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato".

I cittadini, specifica la Regione, "potranno scegliere data e ora dell’appuntamento presso uno dei punti vaccinali territoriali. Sempre a partire dal primo dicembre, sulla base dell’accordo raggiunto tra la Regione e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate, le farmacie aderenti garantiranno la somministrazione delle terze dosi “booster” con vaccino Pfizer, agli over 40 (esclusi i soggetti fragili) sempre che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi. A seguito di tale accordo, le farmacie aderenti potranno quindi provvedere a prenotare ed effettuare, presso le proprie sedi, sia la somministrazione della prima e della seconda dose agli over 18 esclusi i soggetti fragili ancora non vaccinati, che la somministrazione delle dosi booster agli over 60 (esclusi i soggetti fragili) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi".