Fontivegge, urla e strepiti in piazza e all'arrivo dei Carabinieri si getta nella fontana: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato, dopo un intervento movimentato che ha richiesto anche l'utilizzo dello spray urticante, un 37enne, straniero e incensurato, che urlava senza motivo davanti agli uffici della Regione Umbria.

La richiesta di intervento è stata fatta da una guardia giurata che aveva notato l'uomo comportarsi in modo strano. All’arrivo dei Carabinieri il 37enne si è allontanato, in evidente stato confusionale, ancora urlando. Seguito dai militari, è entrato nella fontana davanti all'ingresso della stazione ferroviaria di Perugia, gridando e manifestando un comportamento aggressivo nei confronti dei Carabinieri, fino a quando ha opposto una vera e propria resistenza che ha richiesto l’utilizzo dello spray al peperoncino.

Una volta bloccato l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso ove è stato dimesso senza alcuna prognosi, mentre i militari hanno riportato delle lievi lesioni, guaribili in pochi giorni.

Il 37enne è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire le proprie generalità.