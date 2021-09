Umbria, trovato il cadavere carbonizzato di una donna dentro un’auto: indagini in corso

Una tragica scoperta quella fatta dai Vigili del Fuoco la scorsa notte ad Acquasparta, dove il cadavere di una donna è stato trovato carbonizzato all'interno di un'auto. Come riporta Terni Today, dopo l'allarme lanciato da altri automobilisti di passaggio, gli uomini del 115 sono intervenuti per spegnere le fiamme che avvolgevano la vettura e durante le operazioni si sono accorti della presenza di un corpo ormai divorato dalle fiamme all'interno dell'abitacolo.

Sul posto - nei pressi del bivio per Casteldelmonte lungo la strada che porta a Fiorenzuola - sono così giunti i carabinieri che si sono portati in zona insieme al pubblico ministero Marco Stramaglia. La vittima sarebbe una donna sessantenne, originaria di Roma ma residente ad Acquasparta, anche se per l’ufficialità delle generalità bisognerà attendere l’esito degli esami autoptici. Al momento l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che si tratti di un gesto volontario (poco lontano dall'auto sarebbe stata trovata una lettera in cui la donna spiega i motivi del gesto).