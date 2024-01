Umbria, la festa di Capodanno finisce a coltellate

Capodanno di sangue in centro a Terni. Nella notte a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, un nordafricano è stato accoltellato all’addome in pieno centro storico. Il fatto di sangue sarebbe avvenuto al termine di una rissa scoppiata in zona duomo.

Dalle prime ricostruzioni, infatti, l’allarme della rissa nei pressi della cattedrale sarebbe stato lanciato poco prima della mezzanotte, con il personale del 118 giunto sul posto per soccorrere la vittima dell’aggressione, sanguinante dopo la ferita d’arma da taglio ricevuta, per poi essere trasportato in ospedale.

Prima dell’intervento, una volta terminata la rissa davanti agli occhi di alcuni residenti gli aggressori si sarebbero dileguati. Sono scattate così le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire in maniera dettagliata l’accaduto anche grazie alle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza. Le condizioni della vittima non sarebbero gravi.