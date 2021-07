Tir fuori strada e poi ribaltato sui binari: lavori e disagi fino a domani sulla E45

A causa dell'incidente a Collestrada saranno chiuse fino alla mattinata di domani (sabato 17 luglio) la corsia di marcia della SS3Bis/E45 in direzione Cesena e la rampa di immissione dalla SS75 sulla SS3Bis/E45 in direzione Cesena

Ancora disagi al traffico sulla E45, dove la carreggiata in direzione Cesena dal km 71,750 al km 73,400 all’altezza del comune di Collestrada è temporaneamente chiusa a causa dell'incidente avvenuto nella notte di ieri (giovedì 15 luglio), quando un tir è uscito fuori strada e si è poi ribaltato sui binari della ferrovia che in quel punto costeggia la statale. "Il provvedimento - spiega Anas, le cui squadre sono sul posto insieme a quelle del pronto intervento - si è reso necessario per consentire a due gru, posizionate lungo la carreggiata, la rimozione dei materiali residui dei mezzi coinvolti nel sinistro".

VIABILITÀ DEVIATA - La viabilità è momentaneamente deviata in direzione Orte, con l’istituzione di uno scambio di carreggiata e l’istituzione del doppio senso di circolazione sulla SS3Bis. Resta chiusa la rampa di immissione sulla SS3Bis, in direzione Cesena, per chi proviene dalla SS75. Nel primo pomeriggio avranno inizio le operazioni di ripristino delle barriere di sicurezza divelte ed in corrispondenza dei tratti cantierizzati, resteranno chiuse fino alla mattinata di domani, la corsia di marcia della SS3Bis/E45 in direzione Cesena e la rampa di immissione dalla SS75 sulla SS3Bis/E45 in direzione Cesena.

STOP AI TRENI - Ancora sospeso intanto il traffico ferroviario tra Perugia Assisi, con Trenitalia che nel suo ultimo aggiornamento prevede la riattivazione della linea nel pomeriggio.

Aggiornamento - ore 14:00:

Il traffico è ancora sospeso tra Perugia e Assisi, prosegue l'intervento dei tecnici.

La riattivazione della linea è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale alle ore 16:00.

In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

Attivi il servizio di smart caring e il servizio sostitutivo con bus tra Perugia e Assisi.

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia a Perugia e Assisi.

Treni parzialmente cancellati:

IC 580 Terni (6:38) - Milano Centrale (12:15): origine da Perugia (6:38)

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Terni a Perugia dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 580 che ne attende l'arrivo

IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55): origine da Foligno (7:17)

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Perugia a Foligno dove trovano proseguimento con il treno IC 533 in partenza alle ore 7:50 e che ferma a: Spoleto (8:15), Terni (8:48), Orte (9:04), Roma Tiburtina (9:34) e Roma Termini (9:43)

Programma di servizio per i collegamenti Regionali.