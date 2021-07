Tir esce di strada e si ribalta: corsa contro il tempo per salvare autista

Ci sono volute due ore per liberare un camionista rimasto intrappolato nell'abitacolo del suo Tir semidistrutto dopo una uscita di strada per cause da accertare. Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per salvare l'uomo al fine di poterlo affidare agli operatori sanitari del 118 per tamponare le ferite e trasportarlo all'ospedale di Perugia per gli esami di routine. Il conducente, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita nonostante i danni riportati dal Tir e lo spaventoso incidente. Il fatto ê avvenuto a Perugia, in localitá Collestrada nell'area della ferrata ferroviaria, poco dopo la mezzanotte di oggi. Per recuperare il mezzo pesante è stato necessario l'utilizzo di una Gru speciale. Disagi per il traffico nelle prime ore del giorno.