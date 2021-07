Tir fuori strada e poi ribaltato sui binari: ancora sospeso il traffico ferroviario tra Perugia e Assisi

Traffico ancora rallentato sulla E45 all'altezza di Collestrada, dove son ancora in corso le operazioni per liberare la carreggiata in seguito all'incidente che ieri notte ha visto un tir uscire di strada e finire poi ribaltato sui binari del treno. Ancora sospeso anche il traffico ferroviario tra Perugia e Assisi: "La riattivazione della linea - spiega una nota delle Ferrovie dello Stato - è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale alle ore 14:00. In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale. Attivi il servizio di smart caring e il servizio sostitutivo con bus tra Perugia e Assisi. Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia a Perugia e Assisi".

Treni parzialmente cancellati:

IC 580 Terni (6:38) - Milano Centrale (12:15): origine da Perugia (6:38) - I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Terni a Perugia dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 580 che ne attende l'arrivo

IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55): origine da Foligno (7:17) - I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Perugia a Foligno dove trovano proseguimento con il treno IC 533 in partenza alle ore 7:50 e che ferma a: Spoleto (8:15), Terni (8:48), Orte (9:04), Roma Tiburtina (9:34) e Roma Termini (9:43)