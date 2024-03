Umbria, rubano un furgone del comune e scappano in autostrada

In fuga su un furgone rubato lungo l’autostrada del Sole. Il colpo è stato messo a segno sabato pomeriggio ai danni dell’amministrazione comunale di Valmontone (in provincia di Roma) già nel recente passato oggetto di colpi simili. Dopo avere rubato il camioncino, i ladri si sono dati alla fuga in direzione del casello dell’autostrada A1.

Come riporta RomaToday, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valmontone che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto elementi per le ricerche. La sinergia tra le forze di polizia ha consentito di rinvenire a Fabbro (in provincia di Terni) il mezzo e la refurtiva, degli attrezzi edili. A intercettare il furgone sono stati infatti gli agenti della polizia stradale di Orveto su indicazione dei militari dell’Arma. Individuati sull’asse autostradale che attraversa il territorio umbro e impossibilitati a proseguire, i ladri hanno abbandonato la refurtiva dandosi poi alla fuga a piedi.

Recuperato l’autocarro, è in corso una serrata attività di indagine, di acquisizione immagini e di rilievi tecnici da parte dei carabinieri e della Polstrada di Orvieto – coordinati dalle procure di Velletri e Terni - per risalire all’identità degli autori del furto e per capire se potrebbero esistere collegamenti tra quel colpo e una serie di furti che, proprio nella giornata di sabato, sono stati messi a segno in diversi appartamenti nell’area dell’Orvietano.