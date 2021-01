Verso il ritorno in classe il 25 gennaio: 98 bus in più per gli studenti e varato il Piano scuola

Manca ancora l'ufficialità - oggi pomeriggio un incontro tra Regione e comitato tecnico scientifico - ma anche in Umbria gli studenti delle superiori dovrebbero tornare in classe il prossimo 25 gennaio prossimo. Un altro indizio che esclude una proroga dell'ordinanza regionale arriva da Bus Italia che ha lanciato il piano di potenziamento dei mezzi di trasporto proprio da lunedì prossimo per evitare il contagio: saranno 98 al giorno gli autobus supplementari dedicati ai servizi scolastici. Uno spiegamento di autobus e uomini in sinergia con i soci delle tre società consortili affidatarie dei servizi, Busitalia ha previsto servizi aggiuntivi concentrati negli orari di ingresso e uscita degli Istituti scolastici. Lancia anche la campagna rivolta agli studenti “La sicurezza viaggia con noi, e tu? Segui le regole e viaggia sicuro", un vademecum con consigli e un video tutorial sulle regole di utilizzo dei servizi di trasporto.

Per il ritorno in sicurezza in classe invece la Regione insieme alla taskforce sanitaria ha stilato nuovi protocolli sanitari a tutela di insegnanti, studenti e personale non docente. "Il Piano scuole prevede quindi, - ha spiegato il dottor Abbritti che ha redatto le linee guida - una diagnosi precoce, entro 24 ore, dei casi scolastici e un’opportuna sensibilizzazione, sia del personale della scuola che delle famiglie, affinché ogni caso sospetto in ambiente scolastico sia tempestivamente allontanato e vengano attivate da parte dei familiari le procedure stabilite". E’ previsto inoltre, di tracciare tempestivamente i contatti del caso indice e sottoporli a test antigenico rapido nel più breve tempo possibile nei diversi contesti: quindi scuola, trasporti se è stato utilizzato un mezzo di trasporto pubblico.