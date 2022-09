Anche in Umbria i nuovi vaccini anti-Covid Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna): cosa sono, come si prenotato e a chi consigliati

La Regione Umbria ha definito le modalità di prenotazione e somministrazione dei vaccini bivalenti Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna) che hanno la capacità di indurre una risposta anticorpale maggiore di quella del vaccino monovalente originario sia nei confronti della variante Omicron BA.1 che delle varianti BA.4 e BA.5: AIFA, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato il loro utilizzo come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Nella nostra regione la popolazione potenziale è di 229.935 soggetti di cui 26.224 sono soggetti fragili. Le prenotazioni per i nuovi vaccini sono possibili da martedì 13 settembre e le prime somministrazioni avverranno da giovedì 15 settembre.

Ecco a chi sono raccomandati i nuovi vaccini Comirnaty e Spikevax, è raccomandata prioritariamente: per coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza; per tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.

Le consegne dei vaccini sono le seguenti: Pfizer (Comirnaty): 66.240 il 9 settembre e ne arriveranno altre 66240 la prossima settimana Moderna (Spikevax): 12.600 il 13 settembre e altre 12.600 la settimana successiva. La prossima settimana sono previsti accordi con farmacie e medici di famiglia per la somministrazione anche in questi luoghi e non solo nei punti vaccinali.