Maltempo, situazione difficile tra Umbria e Marche: strade Flaminia e Contessa chiuse

La situazione peggiore, a causa del maltempo ancora in corso, si registra al confine tra l'Umbria e le Marche interessando due strade di confine “Via Flaminia” e “Della Contessa” che risultano attualmente chiuse, come confermato dall'Anas. Nel dettaglio, la statale 3 La Flaminia è chiusa per una frana tra i comuni di Cantiano (PU) e di Scheggia e Pascelupo (PG). La statale 452, la Contessa, è invece chiusa per allagamento in territorio comunale di Cantiano. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione ma al momento non è ipotizzabile il tempo per la riapertura.