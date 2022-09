Maltempo, oltre 60 richieste di intervento: allagamenti, alberi caduti, frane. La mappa dei territori più colpiti

Forti temporali in gran parte della provincia di Perugia a partire dalle 14 di oggi. Non solo: anche grandinate e forti raffiche di venti che hanno provocato anche danni importati. Le maggiori emergenze: allegamenti, frane, strade interrotte e alberi caduti. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono in azione sul territorio; dalla sala operativa fanno sapere che ci sono 60 richieste di interventi in coda. I temporali andranno avanti anche questa notte, secondo le previsioni di Umbria Meteo. Le zone più colpite: Altotevere - Trestina e Città di Castello in particolare - e in particolare a Gubbio e Gualdo Tadino (qui un intero quartiere, quello di Biancospino, completamente allagato con oltre 60 centimetri d'acqua). Il maltempo si sta spostando anche verso il centro dell'Umbria. L'emergenza della Protezione civile resta fino alla giornata di sabato.