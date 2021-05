Montefalco, incidente stradale: 15enne trasportato in elicottero a Perugia

Pluritrauma per il ragazzo, ricoverato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia

È atterrato poco fa a Perugia l'elisoccorso Icaro, che ha trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia un 15enne rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio e ora ricoverato in codice rosso per pluritrauma presso il nosocomio del capoluogo. Il ragazzo, che viaggiava in scooter, si è scontrato con un'auto.

(seguono aggiornamenti)