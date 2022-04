Umbria, “tradito” dall’incidente stradale: ricercato dall’antimafia in manette

Tradito da un incidente stradale, era ricercato dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno per una serie di reati tra cui usura ed estorsione: è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Orvieto e portato nel carcere di Terni a disposizione dell’autorità giudiziaria.

In manette un cinquantenne campano rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale tra un’auto ed un furgone lungo il tratto umbro dell’autostrada del sole, poco prima del casello della rupe. Sul posto, per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità del sinistro che aveva causato soltanto un ferito lieve, si sono portati gli agenti della Stradale. Che hanno subito notato l’atteggiamento schivo e nervoso del passeggero della vettura. Un comportamento “strano” visto soprattutto l’esito tutto sommato lieve dell’incidente. I poliziotti cominciano dunque a svolgere accertamenti sull’uomo e scoprono che su di lui, pluripregiudicato, pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Salerno per reati legati all’usura e all’estorsione, alla violenza privata aggravata dall’esercizio abusivo di attività finanziarie.

Il cinquantenne campano è stato arrestato dalla polizia stradale di Orvieto e rinchiuso nel carcere di Terni a disposizione della Dda di Salerno.