"Dopo scossa di terremoto, Frecciabianca in fiamme nella galleria: 15 feriti": esercitazione nazionale in Umbria anti-sismica

Esercitazione nazionale in caso di disastro sismico in una delle gallerie ferroviaria dell'Umbria. L’esercitazione, organizzata dal Gruppo FS Italiane e coordinata dalla Prefettura di Terni, rientra tra le iniziative previste dal Piano annuale delle Esercitazioni di Protezione Civile del Gruppo FS. Verificate, in un caso di emergenza, l’efficacia delle procedure, dei tempi di risposta, e del coordinamento delle strutture sul territorio, mettendo in pratica l’addestramento periodico degli addetti al lavoro.

L’attività si è svolta con il coinvolgimento di: Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Terni, Servizio di Emergenza 118 di Terni, Protezione Civile della Regione Umbria, Comune di Narni, Questura di Terni, Comando Provinciale Carabinieri di Terni, Comando Provinciale Guardia di Finanza di Terni, Compartimento Polizia Ferroviaria Marche – Umbria – Abruzzo, Comando Sezione Polizia Stradale di Terni, A.S.L. Umbria 2 Terni, Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, Comitato Provinciale della Croce Rossa di Terni, Provincia di Terni e le Associazioni del Volontariato.

L’esercitazione si è svolta questa notte nella galleria “Santa Croce”, sulla linea Orte-Falconara Marittima. Simulato lo svio di un treno Frecciabianca con 80 viaggiatori a bordo, partito da Foligno e diretto a Roma, a causa di un violento terremoto, a seguito del quale si genera anche un principio di incendio. Dopo l’evento incidentale, il macchinista provvede a diramare subito l’allarme; rimangono feriti 15 passeggeri. Obiettivo principale dell’esercitazione è stato quello di mettere in pratica il Piano di emergenza e soccorso, verificando l’efficacia del coordinamento, i sistemi di comunicazione forniti da RFI sia all’interno che all’esterno della galleria.