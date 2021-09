IN BREVE Due ragazzi si perdono nel bosco: trovati da vigili del fuoco e forestale

È successo in località Colcaprile, dove è intervenuta la squadra di Assisi in supporto ai carabinieri

Una brutta disavventura che i è fortunatamente risolta solo con un grande spavento per due ragazzi, che nel pomeriggio di oggi si sono persi nel bosco in località Colcaprile, nel territorio di Assisi. Disorientati e spaventati i due giovani hanno chiamato il 112 per dare l'allarme e sono stati così localizzati e raggiunti dai soccoritori: a intervenire i vigili del fuoco in supporto ai carabinieri forestali.