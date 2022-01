Umbria, incendio nella notte: auto abbandonata e divorata dalle fiamme

Auto in fiamme nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. E' successo ad Alviano scalo. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Amelia.

I caschi rossi hanno trovato un'auto avvolta dalle fiamme e con la parte posteriore in un canale di scolo. I vigili del fuoco hanno contenuto l'incendio e perlustrato la zona in cerca degli occupanti, non trovando nessuno. Sul fatto indagano i carabinieri.

