Andamento della Pandemia, mai dati cosi bassi su ricoveri e decessi: due territori Covid Free e controlli incrociati con le altre regioni

L'andamento della pandemia in Umbria, secondo il Nucleo Epidemiologico, non rappresenta ad oggi nessuna criticità a livello sociale e soprattutto sanitario. I numeri sono molto bassi e addirittura ci sono dei distretti Covid Free e nessuna fascia d'età ha superato la soglia di guardia. C'è la conferma, dall'ultima analisi, sulla stabilizzazione verso il basso del tasso di incidenza settimanale regionale: 6 casi per 100.000 abitanti).Continua la discesa dei ricoveri ordinari e anche quella dei ricoveri in terapia intensiva. Analogo andamento per i decessi verso quota zero in maniera stabile. "L’andamento regionale - scrivono nell'analisi il Nucleo umbro - dei tassi di incidenza per classe d’età conferma una sostanziale stabilità del dato, sempre inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti. Continua la discesa dei ricoveri ordinari e anche quella dei ricoveri in terapia intensiva. Analogo andamento per i decessi verso quota zero in maniera stabile".

Analizzando l'andamento della pandemia in Umbria emerge - seppur ribadiamo è tutto sotto-controllo e i numeri in questione sono molto bassi - che c'è un leggero rialzo dei contagi nella fascia di età che va dei 19-24 anni, stabili tutte le altre. Per quanto riguarda i distretti: i valori più alti si registrano in Valnerina (ma sono in fase calante) 69 ogni 100mila abitanti, poi c'è l'assisano con 17,98 ogni 100mila abitanti chiude il podio l'Altotevere con 6,68 tutti gli altri sotto queste percentuali. Due nuovi territori Covid Free: in provincia di Perugia l'Altochiascio e in quella di Terni l'area di Narni-Amelia. Sono 4 i comuni su 92 con incidenza sopra 50 ogni 100mila abitanti, ma sono tutti sotto i 5mila abitanti. "Continua il monitoraggio dell’andamento epidemico nelle regioni circostanti e nell’intero paese al fine di individuare e gestire tempestivamente possibili elementi di criticità per la popolazione regionale": spiegano dal Nucleo umbro.