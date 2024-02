Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico per l'intera giornata di venerdì primo marzo in tutte le zone dell'Umbria. I fiumi e i torrenti sono "sorvegliati speciali".

Ecco le previsioni meteo per venerdì 1 e sabato 2 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un ampio e profondo vortice depressionario, con centro d'azione (1003 hPa) sul Canale di Sardegna, interessa la Penisola con i suoi sistemi frontali, ormai in avanzata fase di occlusione. Tale struttura rimarrà attiva un paio di giorni, colmandosi rapidamente".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 1 marzo "ripresa delle precipitazioni sui settori appenninici già dal primo mattino, in estensione al resto della regione nel pomeriggio. I fenomeni avranno carattere irregolare ed intermittente e potranno assumere, localmente, anche carattere di breve rovescio. Migliora nel corso della nottata.

Venti: meridionali: da deboli a moderati al mattino, da moderati a forti dal pomeriggio. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".