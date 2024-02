I Carabinieri dichiarano guerra alle truffe a danno degli anziani: a Umbertide lezioni per respingere gli sciacalli

Contro il dilagare delle truffe a danno di anziani, spesso soli, l'Arma dei Carabinieri continua la campagna di informazione rivolta alle famiglie e ai soggetti più fragili. Nuova tappa ad Umbertide dove il Comandante della Stazione Carabinieri Cesare RAMPAZZI MINELLA ha svolto una lezione vera e propria con tanto di suggerimenti per poter far collaborare la vittima con le forze dell'ordine in tempo reale per catturare i truffatori.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato più di 50 persone, si è parlato in particolare delle truffe poste in essere con il sistema “del finto incidente”, fenomeni che negli ultimi tempi hanno interessato anche lo stesso Comune di Umbertide. Nell’occasione sono stati illustrati ai presenti semplici consigli, che tuttavia risultano utili ed efficaci per difendersi dalle insidie attuate da veri e propri professionisti del crimine. In particolare si è posta l’attenzione sul diffidare dalle persone che vestendosi di autorità, quali Carabinieri/Poliziotti/Avvocati utilizzano il sistema telefonico per comunicare possibili disgrazie o eventi incresciosi che hanno coinvolto familiari.