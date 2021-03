Controlli ad Umbertide, sequestrata una patente per via della droga, clandestino rintracciato e cacciato

Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Stazione di Umbertide, che nella serata di ieri, tra le numerose persone controllate, hanno proceduto con sanzioni amministrative nei confronti di due soggetti. Nel primo caso, ad un 20enne del posto che nel corso di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente. Per lui patente di guida ritirata e segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti. Nel secondo caso, nei riguardi di uno straniero di 28 anni irregolare sul territorio e già noto alle forze di polizia, il quale, dopo un controllo nei pressi di un distributore di carburanti, è stato accompagnato dai Carabinieri in Questura dove gli è stato notificato un ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 10 giorni.