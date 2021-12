Soccorso per un malore, ma era solo svenuto alla guida per dosi eccessive di alcol e droga

Polizia e 118 intervengono per un giovane svenuto all'interno di un'autovettura. Si temeva un malore, ma il ragazzo, classe 1994, aveva solo bevuto troppo, aveva assunto droga e si era addormentato.

Gli agenti della Volante sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza, in un piazzale condominiale, di un uomo chiuso in un’autovettura, svenuto e con la testa appoggiata sul volante.

Visto lo stato in cui versava l’uomo, i poliziotti hanno chiamato il 118 e si sono avvicinati al veicolo per prestare soccorso al giovane, temendo un malore o un'overdose. Alla vista degli agenti, però, l’uomo ha messo in moto l’autovettura ed è partito, andando a sbattere contro un altro veicolo, danneggiandolo. Solo dopo un po' di tempo gli agenti sono riusciti a fargli spegnere il motore e ad aprire lo sportello.

Gli operatori sono stati investiti da un forte odore di alcool e hanno invitato il giovane a scendere dal veicolo e sottoporsi all’alcoltest e ad altri accertamenti volti anche a verificare l’eventuale abuso di stupefacenti. L’uomo, tuttavia, ha rifiutato e ingiuriato i poliziotti.

Il 27enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti nonché per il rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti. Multato anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida senza patente al seguito.