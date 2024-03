Nuove truffe, l’allarme della polizia: “Attenzione a Sms che avvisano di un’operazione sospetta”

I truffatori diventano sempre più sofisticati nelle loro tecniche per ingannare le persone. Un esempio recente è l’aumento delle truffe tramite Sms, dove i malintenzionati inviano messaggi che simulano avvisi di operazioni bancarie sospette.

La Polizia di stato avverte: “Attenzione a Sms che avvisano di un’operazione sospetta, seguita da chiamata di finto impiegato di banca o agenzia antifrode”.

E ancora: “I truffatori potrebbero sapere il vostro nome e numero del conto e chiedervi il pin per farvi spostare dei soldi in altro conto”.

Dunque è fondamentale non fornire mai informazioni personali o dati bancari via telefono o Sms e contattare direttamente la propria banca attraverso i canali ufficiali per qualsiasi verifica. Rimanere informati è il miglior modo per proteggersi da queste minacce.