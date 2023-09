"Suo figlio ha avuto un incidente": anziana consegna 17mila euro ai truffatori

La polizia di Perugia è a caccia dei truffatori che hanno raggirato un'anziana convincendola a consegnare 17mila euro di gioielli.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia la donna è stata prima contatta da un uomo che le ha raccontato di essere delle forze dell'ordine e le ha detto che il figlio aveva avuto un incidente stradale in cui era rimasto coinvolta un motociclista, che si trovava nei guai e che per impedirne problemi giudiziari avrebbe dovuto consegnare una somma di 6mila euro a un avvocato che sarebbe passato a casa sua per ritirare i soldi.

La donna, insospettita, ha chiesto di poter parlare con il figlio così l’uomo, per convincerla, l’ha fatta parlare al telefono con un altro ragazzo che, spacciandosi per il figlio, l’ha convinta a consegnare i soldi. Così l'anziana ha consegnato monili d’oro per un valore di 17.000 euro al finto avvocato che, nel frattempo, si è presentato alla porta di casa.

Più tardi ha parlato con il figlio (quello vero) e ha capito di essere stata truffata.