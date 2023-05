Un uomo di 45 anni è stato trovato morto in casa. Indagini in corso. È successo a Campello sul Clitunno. A lanciare l'allarme un amico che non riusciva a contattarlo. Sul posto i carabinieri sono intervenuti i carabinieri. Una delle ipotesi al vaglio dei militari è quella dell'overdose, ma gli accertamenti sono in corso.