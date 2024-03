I Carabinieri, nel corso di un servizio perlustrativo, lo hanno sorpreso all’interno dell’abitazione della coniuge e pertanto lo hanno tratto in arresto in flagranza. Il giudice ha poi convalidato l'arresto e l'uomo è stato condotto presso il carcere di Capanne.

L’uomo era stato denunciato a dicembre del 2023 per maltrattamenti contro familiari o conviventi e a suo carico. Nei suoi confronti era stato emesso il provvedimento con la quale gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno arrestato, in flagranza del reato, un 48enne per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Magione, entra in casa della ex: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento