Cerca asparagi nel bosco e trova tre bustine con la cocaina

Un cercatore di asparagi si è imbattuto in tre bustine sospette, nel bosco, e ha chiamato la Polizia. Gli agenti, intervenuti in una zona di campagna in prossimità di Perugia hanno così sequestrato tre involucri sottovuoto contenenti cocaina.

Il richiedente, all’arrivo dei poliziotti, ha raccontato di essersi recato in quel luogo, nella periferia di Perugia, per cercare asparagi. Ha poi spiegato che, mentre camminava, ha notato in mezzo alla vegetazione tre involucri sottovuoto contenenti della sostanza polverosa bianca. Insospettito, ritenendo che si trattasse di sostanza stupefacente, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Le bustine contenevano 180 grammi di stupefacente che le analisi svolte dal personale tecnico del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica hanno confermato essere cocaina.