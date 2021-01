In una buca in un bosco a Trevi trovati e sequestrati 1,3 chili di cocaina: la segnalazione di un cittadino

Sono in corso accertamenti per individuare le persone responsabili dell’occultamento della sostanza

In un bosco, nel comune di Trevi, sono stati trovati due contenitori dal peso complessivo di 1,3 chili di cocaina pura, ancora da tagliare per poi essere venduta sul mercato della provincia di Perugia. Le confenzioni erano state sotterrate nei pressi di due alberi. Le piogge di questi giorni hanno fatto riaffiorare la coca nascosta che infatti è stata facilmente individuata dagli agenti della Polizia di Spoleto. Fondamentale è stata la segnalazione di un cittadino che nei giorni scorsi, aveva notato alcuni movimenti sospetti da parte di alcune persone, a lui sconosciute, che certamente non rientravano tra gli abitanti della zona. Per questo, l’uomo ha deciso di segnalare la situazione e gli agenti del Commissariato sono subito andati a verificare di cosa si trattasse. Sono in corso accertamenti per individuare le persone responsabili dell’occultamento della sostanza.