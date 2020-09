Trentunenne scompare da casa, ricerche in corso. Appello sui social: "Aiutateci a trovarlo"

Di lui si sono perse le tracce martedì 8 settembre. Lo stanno cercando vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Protezione civile. Si tratta di un giovane di 31 anni, Giovanni Maggiani, allontanatosi da vocabolo Madonna della Sanità a Città della Pieve.

Come riferisce un familiare in un appello diffuso anche attraverso Facebook, Giovanni indossava una maglietta a righe bianche e grigie e dei bermuda blu. "Abbiamo bisogno di aiuti per le ricerche, il punto di ritrovo é al parcheggio del cimitero. Se avete notizie chiamate il 115". Per le sue ricerche si sono attivati diversi equipaggi dei vigili del fuoco di Perugia e Città della Pieve, con la squadra Tas, le unità cinofile, volontari e forze dell'ordine.

Il ragazzo, che vive a Città della Pieve, secondo una prima ricostruzione si sarebbe allontanato da casa intorno alle 19 e senza telefono cellulare. Le ricerche proseguono senza sosta ed è previsto anche l'arrivo dell'elicottero (che si è alzato in volo da Cecina) per cercare di ritrovarlo il prima possibile. L'appello è stato condiviso anche dal Comune di Città della Pieve.