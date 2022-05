Torna la Coppa della Perugina che si svolgerà da venerdì20 a domenica 22 maggio: tutto il programma

Il C.A.M.E.P. (Club Auto Moto d’Epoca Perugino), nell’anno del suo quarantesimo anniversario di vita, ha presentato al comune di Perugia la trentatreesima rievocazione storica della Coppa della Perugina che si svolgerà da venerdì20 a domenica 22 maggio.

Per il secondo anno consecutivo l’evento farà parte del prestigioso progetto “Asi Circuito Tricolore”, una rassegna di 15 manifestazioni selezionate dalla federazione all’interno del calendario nazionale, per rappresentare il meglio del connubio fra motorismo storico nazionale e promozione del territorio. Per l’evento 2022 sono attesi In Umbria ben centoventi equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tutti sarà come sempre la festa dello star bene insieme, accomunati dalla passione per il bello: paesaggi, natura, luoghi storici, opere d’arte, momenti di cultura ed eno-gastronomici, bellissime automobili. Il programma del 2022, che coincide con i festeggiamenti del centenario del Bacio Perugina, si presenta completo e ricco più che mai. Presenti alla conferenza stampa, oltre al Presidente del Camep Ugo Amodeo, l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli, il Colonnello Paolo Mantovani, della scuola di Lingue estere di Perugia che ospiterà la cena di gala di sabato 21 maggio, e Giovanni Buitoni, pronipote di quel Giovanni Buitoni che nel 1924 ideò la Coppa della Perugina.

Paciano e l'autodromo protagonisti della prima giornata

Il programma, articolato su tre giornate, prevede il concentramento delle auto alla concessionaria Ferrari di Ellera e la partenza Venerdì pomeriggio con il tour paesaggistico del Lago Trasimeno con la visita di Paciano, borgo legato a doppio filo con la famiglia Buitoni ed in particolare con Giovanni Buitoni. L’arrivo degli equipaggi a Paciano è previsto intorno alle 17, accolti dal saluto di benvenuto di Bruno Buitoni con le autorità presenti. Gli equipaggi visiteranno il centro storico. Ad inaugurare il percorso un policromo tappeto floreale a tema, omaggio dei Maestri Infioratori pacianesi, e l’esposizione di una selezione degli storici “carretti”, gli artigianali veicoli in legno protagonisti della spericolata corsa di ferragosto a cura dei carrettisti de La Congrega. Una selezione delle foto storiche di Coppa Perugina e la musica Swing anni 20 li guiderà in un percorso sensoriale fino al centro del paese, alla scoperta dei suoi molteplici tesori artistici. A seguire ingresso all’Autodromo dell’Umbria a Magione, impianto dove gli equipaggi disputeranno le prove di abilità ed effettueranno dei giri in pista. In serata cena tipica in un ristorante alle porte di Perugia.

Il sabato tra Assisi, Trevi, Foligno, Montefalco e Perugia

Sabato mattina trasferta ad Assisi per la visita della straordinaria cittadina umbra e quindi trasferimento a Campello sul Clitunno per il pranzo, non prima però di aver attraversato Spello, Foligno e Trevi. Nel pomeriggio passaggio nell’azienda olearia Marfuga e poi tradizionale sfilata delle auto in Corso Vannucci con il coinvolgimento di svariate associazioni che offriranno il proprio contributo con accattivanti attività collaterali. Fra queste da segnalare il Gran Premio per auto a pedali in sostegno di Unicef, al quale potranno partecipare bambini dai 4 ai 10 anni di età. Il ricavato delle offerte raccolte andrà devoluto al prestigioso ente, promotore insieme ai club Asi dell’iniziativa.

In serata momento conviviale presso la SLEE (Scuola di lingue estere dell’esercito) nel complesso monumentale di Santa Giuliana, allietata dalla presenza dei Maestri cioccolatieri della Perugina.

La domenica la rievocazione dello storico circuito

Anche quest’anno la Coppa della Perugina aderisce al progetto Asi in favore del motorismo storico senza barriere, “Classica & Accessibile”, che in questa occasione vedrà schierato alla partenza il perugino Luca Panichi . Inoltre segnaliamo un’altra curiosità: fra le auto partecipanti ci sarà anche un’Alfa Romeo Giulia “Pantera” della Stradale, proveniente dall’Autoparco di Padova e condotta da un equipaggio in uniforme.

Domenica mattina ritrovo presso Nestlè Perugina per visita del Museo storico e Scuola del Cioccolato. Dopo la Rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina le auto torneranno in Piazza IV Novembre a Perugia per celebrare le premiazioni presso la Sala dei Notari, all’interno del Palazzo Comunale. In chiusura pranzo all’interno del Chiostro di San Lorenzo. (www.coppadellaperugina.com – info@coppadellaperugina.com)