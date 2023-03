L'allarme tradisce due ladri che stavano assaltando gli uffici di un'azienda: portati a Capanne

Traditi dall'allarme mentre si trovavano all'interno degli uffici di una azienda a Torchiagina alla ricerca di soldi o di qualcosa di prezioso, per i loro traffici, che non hanno voluto spiegare ai poliziotti che li hanno arrestati prima della potenziale fuga. In manette sono finiti due uomini: un cittadino italiano, classe 1970 e un cittadino tunisino, classe 1982, entrambi con precedenti di polizia. Sottoposti a perquisizione, estesa anche all'auto, è stata trovata una borsa contenenti diversi attrezzi e arnesi atti allo scasso e una valigetta asportata poco prima dall’azienda. I due criminali avevano danneggiato un cancello e una porta, per poi introdursi negli uffici mettendo a soqquadro tutto. Sia l'italiano che il tunisino sono stati portati in carcere dopo il giudizio per direttissima il Giudice.La refurtiva, invece, è stata restituita al titolare.