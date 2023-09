Perugia, tenta un furto dentro un’auto in sosta: 20enne denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un 20enne tunisino dopo un controllo nei pressi del parco Chico Mendez dove era stato segnalato un furto in atto su un’auto in sosta.

Il giovane, gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria, è stato fermato nei pressi del parcheggio e corrispondeva alla descrizione fornita da chi aveva chiamato la Polizia.

Il 20enne, sentito in merito alla sua presenza, non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Poco dopo, è sopraggiunto sul posto anche il richiedente, il quale ha riconosciuto il giovane come l’autore del tentativo di furto ai danni dell’auto che, pur non presentando segni evidenti di scasso, risultava avere il finestrino parzialmente abbassato.

Da qui la denuncia per il reato di tentato furto aggravato.