Tasso ucciso, decapitato e i resti abbandonati vicino alla chiesa di San Ferdinando

Un atto di barbarie inaudito, in piena città, a poche centinaia di metri da via della Pallotta e via dei Filosofi. Il corpo di un tasso, con la testa tagliata, sezionato per togliergli le viscere, è stato abbandonato in mezzo all’erba nella zona antistante la chiesa di San Ferdinando.

Il rinvenimento da parte di alcuni cittadini che hanno subito chiamato Wild Umbria per la rimozione dei resti abbandonati. Proprio le condizioni del corpo dell’animale fanno pensare che non sia rimasto vittima di qualche predatore naturale, ma della mano dell’uomo.