Nasconde le targhe con un telo e una maglietta: condannato

Un albanese, difeso dall’avvocato Teresa Giurgola, è stato condannato a 4 mesi di reclusione per aver circolato con le targhe dell’auto occultate.

L’imputato è stato fermato dalle forze dell’ordine il 6 settembre del 2020 per un controllo ed è stato denunciato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, in relazione al reato di falsità materiale, “perché occultava le targhe anteriore e posteriore della propria autovettura, apponendo sulle stesse rispettivamente un telo ed una maglia”.

Al termine del processo il giudice lo ha condannato a 4 mesi di reclusione, son pena sospesa.