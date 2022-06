Tamburi, schiamazzi e vicoli trasformati in orinatoi: tornano le folli notti in centro storico

Torna la bella stagione, con le sere calde e la voglia di fare due passi in centro. Nulla a che vedere i bonghi suonati a tarda notte, i vicoli utilizzati come orinatoi, piste di droga stese sui muretti del centro, gare di motorini e schiamazzi.

È questa la vita notturna che agita il sonno di tanti cittadini.

“In via Mattioli alle 23.30 è ripreso il solito via vai di ubriachi, drogati e gente in cerca di un bagno – racconta un residente – Ieri notte c’erano già gruppi di 5-6 persone che urinavano e tiravano la cocaina. Il rivolo di urina arrivava fino alle scalette di piazza Piccinino. Abbiamo dovuto dormire con le finestre chiuse per la puzza”.

Decine e decine le chiamate alle forze dell’ordine per denunciare la situazione, che comunque non è migliorata.

“Alle 3 e mezzo è iniziato un rumore assurdo, cori fortissimi e poi hanno cominciato a suonare fortissimo tamburi e bonghi sulle scalette del duomo (appena restaurate) – ci dice un altro cittadino - Ho chiamato le forze dell’ordine e mi hanno detto che avevano già ricevuto numerose chiamate perché i rumori avevano svegliato mezzo centro storico”.

Tamburi e bonghi che hanno continuato a risuonare fino alle 4.30 con i residenti costretti a tenere le finestre chiuse.

Nella zona di corso Cavour è stato segnalato uno strano via vai di motorini e scooter con marmitte rumorose. Un continuo andirivieni che fa pensare a giovani che si divertono a gareggiare nei vicoli del centro.

Proprio ieri, infine, la Polizia ha sgomberato il bivacco che sette persone avevano installato sulle scalette del Palazzo delle Poste in piazza Matteotti.