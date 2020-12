Caso Suarez: Olivieri risponde per 3 ore al gip, ma sulla Juve cala il silenzio

Un interrogatorio di tre ore durante le quali ha fornito la sua ricostruzione dei fatti. Il direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia Simone Olivieri, secondo il suo legale, l’avvocato Francesco Falcinelli, avrebbe fornito “spiegazioni puntuali ed esaustive e ha contributo all’accertamento dei fatti” nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Piercarlo Frabotta.

L’avvocato Falcinelli ha tenuto a precisare che ha risposto e fornito spiegazioni su tutte le accuse che gli vengono mosse. Sui contatti con la Juventus e sui temi specifici, però, il legale non ha voluto (e potuto) entrare nello specifico.

Il caso Suarez e l’esame farsa per il conseguimento delle competenze linguistiche da parte del calciatore è emerso in quanto la Procura di Perugia già indagava sulla presunta corruzione da parte proprio di Olivieri che avrebbe favorito ditte e persone in alcuni appalti presso l’Ateneo in cambio di lavori privati. Per la precisione tre episodi di turbativa d’asta, il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Da indiscrezione Olivieri avrebbe negato di aver contattato il dirigente Paratici e di aver, appunto, solo affermato, falsamente, di conoscere un personaggio influente.

Davanti al giudice per le indagini preliminari è comparso anche il professor Lorenzo Rocca, difeso dall’avvocato Cristiano Manni, uno degli esaminatori di Suarez e sospeso con provvedimento del magistrato per otto mesi dalle funzioni, come gli altri indagati.